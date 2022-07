Ruas sem luz e fontes sem água: o retrato de uma Alemanha a reduzir a dependência do gás russo

A população começou a seguir as recomendações europeias face à possibilidade da Rússia travar o fornecimento de gás. As ruas das cidades alemãs vão perdendo a luz, as fachadas dos prédios já não são iluminadas e a maior parte das fontes está sem água.

As medidas estão a ser adotadas depois das recomendações da União Europeia para a redução do gás. Num dos países que mais depende do gás, sobretudo para a industria e para as habitações, metade das casas são aquecidas com gás fornecido por empresas russas.

Ausburg foi uma das cidades que já deu andamento às recomendações da União Europeia, que propõe a redução de 15% do uso de gás aos Estados-membros. A cidade está tão empenhadas em baixar o consumo de energia que até alguns semáforos podem vir a ser desligados.

O Ministério da Economia alemão lançou uma campanha de sensibilização, no mês passado, em que apelava aos cidadãos para tomarem banhos mais curtos e isolarem melhor as casas.