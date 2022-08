Portway nega ter contratado serviços externos durante greve

A Portway quebrou o silêncio sobre a acusação feita esta manhã pelo Sintac, que denunciou o recurso da empresa à contratação de serviços externos para substituição de grevistas.

"A Portway não contratou serviços externos para fazer face à greve, quem o pode fazer, legitimamente, são as companhias aéreas e os aeroportos", declarou em comunicado, esclarecendo que quer a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), quer a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) "estão no terreno para verificar a legitimidade de todas as situações".