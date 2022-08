Funcionários da Portway divulgam fotografias de balneários e material em más condições

Mais de 50 voos foram cancelados em Portugal, a maioria em Lisboa, neste segundo dia de greve dos trabalhadores da Portway. As últimas declarações da empresa indignaram os trabalhadores, que revelaram fotografias das condições de trabalho.

As fotografias são do início de julho e mostram as instalações no aeroporto de Lisboa.

As imagens foram cedidas à SIC por trabalhadores e pelo próprio sindicato, depois das declarações da Portway., esta sexta-feira à tarde.

Denunciam ainda o desgaste de algum do material usado nas placas dos aeroportos.

Contactada pela SIC sobre o estado das instalações, a Portway afirma que as obras para a renovação dos balneários e salas de descanso já estão autorizadas e arrancam em outubro.

A greve dos funcionários da Portway entra no último dia com mais de 170 voos cancelados.

Este sábado, foram 54: 32 em lisboa e 22 no Porto.