PAN lamenta “política zero” do Governo para ajudar os jovens

O PAN considerou lamentável o Governo não adotar qualquer medida de apoio aos jovens e acredita que os pensionistas vão sair a perder com o novo pacote de medidas aprovado esta segunda-feira.

Inês Sousa Real lançou críticas à “política zero” para os jovens, nomeadamente para os estudantes, dando como exemplo as medidas de apoio aprovadas pela vizinha Espanha de apoio aos mais novos.

A líder do PAN voltou a utilizar a expressão de “política zero” para se referir ao combate à inflação, defendendo que o Governo deveria ter optado pela revisão dos escalões do IRS e também pela descida do IRC.

Sobre os pensionistas, afirmou que se forem feitas “as contas” relativamente ao que teriam direito no próximo ano, os pensionistas saem a perder.

O primeiro-ministro anunciou esta segunda-feira o novo pacote de medidas de ajuda às famílias para responder ao contexto atual de inflação e aumento do custo de vida. António Costa lembrou que “nenhuma medida mágica apaga o efeito” de uma guerra, mas garantiu que o Governo “está aqui uma vez mais para enfrentar um desafio excecional”.

As novas medidas de apoio que incluem um pagamento mensal às famílias, em outubro, a redução do IVA da eletricidade e ainda um aumento das pensões.