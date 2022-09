É senhorio? Saiba como vai ser compensado pelo travão à subida das rendas

As rendas não podem subir mais de 2% no próximo ano. Sem este ‘travão’, anunciado pelo Governo, o aumento seria de quase 5,5%. Os senhorios vão ser compensados através da redução de impostos, mas consideram a decisão injusta.

A Associação Nacional de Proprietários considera a medida discriminatória e afirma que o Governo deveria ter dado apoios diretos às famílias.

Há também as famílias com crédito à habitação que se deparam com a subida dos juros, mas não estão previstos quaisquer apoios para estes casos.