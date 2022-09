"No fim fica tudo pouco": quando a ajuda de meia pensão extra não chega

Os reformados com baixas pensões são os que mais têm sofrido com a subida da inflação. Para eles as medidas anunciadas pelo Governo, para ajudar a repor o poder de compra, sabem a pouco.

O aumento extraordinário de meia pensão, em outubro, não convence os reformados e o pacote de medidas que ficou aquém das expectativas.

Na opinião dos reformados, que a SIC ouviu esta quarta-feira em Bragança, as medidas anunciadas pelo Governo de apoio aos pensionistas são insuficientes para recuperar o poder de compra.