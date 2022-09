BCE revê em alta inflação da zona euro

Esta quinta-feira, foi divulgado que o BCE reviu em alta as projeções de inflação da zona euro para 8,1% este ano e 5,5% em 2023 e as do PIB para 3,1% em 2022, mas cortou o crescimento do próximo ano para 0,9%.

Num comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), a instituição atualizou as projeções macroeconómicas face às divulgadas em junho, que apontavam para um crescimento económico da zona euro para 2,8% este ano e 2,1% em 2023 e uma subida da inflação para 6,8% este ano, antes de cair para 3,5% em 2023.

"Após uma retoma no primeiro semestre de 2022, dados recentes apontam para um abrandamento substancial do crescimento económico da área do euro, esperando-se uma estagnação da economia na parte final do ano e no primeiro trimestre de 2023", assinala o banco central num comunicado divulgado após a reunião de política monetária.