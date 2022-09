Ministro da Economia diz que não se podem "ignorar os sinais" para 2023

António Costa Silva antecipa um ano muito difícil em 2023, mas não revela as previsões do Governo. Avisa que a economia portuguesa vai começar a abrandar já no final deste ano. O ministro diz ainda que os países europeus têm de preparar-se para o pior, caso a Rússia corte o fornecimento de gás à Alemanha.

Apesar do crescimento da economia portuguesa que, segundo o ministro, deverá rondar os 6,4% e 6,5% - “um crescimento notável, o maior da crescimento da Zona Euro” – é preciso estar alerta porque “os sinais” não trazem nada de bom para 2023.

A economia da Alemanha, que é chamada de motor da Europa e é também o principal destino das exportações portuguesas, já começou a abrandar e vai mesmo entrar em recessão no inverno. O aviso foi feito esta segunda-feira pelo próprio Banco Central da Alemanha.

Números concretos, o ministro não revela - apesar da insistência do Presidente da Republica. O Governo só deverá dar a conhecer as previsões daqui a três semanas.

A Comissão Europeia, o FMI e a OCDE preveem para Portugal um crescimento inferior a 2% no próximo ano e uma inflação entre os 3 e os 4%. No entanto, as contas ainda não incluem os efeitos da recessão alemã.