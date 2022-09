Localização do novo aeroporto já estaria decidida "há muito tempo" se dependesse do Governo

As ordens dos engenheiros e dos economistas mostram preferência pela opção Alcochete para o novo aeroporto de Lisboa. Já o ministro das infraestruturas diz que todas as possibilidades estão em aberto, mas que se dependesse apenas do Governo, a decisão já teria sido tomada.

Já foram consideradas 17 hipóteses para decidir a localização do novo aeroporto, mas se dependesse do ministro Pedro Nuno Santos, a decisão já estaria feita.

"Se dependesse de mim, do primeiro-ministro ou do Governo, já tínhamos isto resolvido há muito tempo", disse o ministro das Infraestruturas.

Para os engenheiros e economistas, a melhor opção seria Alcochete.

"Portela, do ponto de vista da racionalidade económica e técnica, não é uma boa solução para o país", explica António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas.

O bastonário da Ordem dos Engenheiros concorda. Para Fernando de Almeida Santos, esta opção "não ajuda ao desenvolvimento de Portugal, aliás, até o prejudica".

A prioridade, para já, é pensar na melhor engenharia financeira para construir o novo aeroporto sem pôr em causa as finanças públicas. A Avaliação Ambiental Estratégica deverá ser apresentada até ao final do próximo ano.