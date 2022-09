Conselho de Ministros deverá aprovar os primeiros diplomas sobre a construção do novo aeroporto de Lisboa

O Governo reúne-se esta manhã em Conselho de Ministros. Deverá aprovar o conjunto inicial de diplomas do processo para a decisão do novo aeroporto, incluindo uma proposta de lei para alterar o poder dos municípios sobre aeródromos de interesse nacional.



António Costa já anunciou que vão ser aprovados os primeiros diplomas do processo sobre o futuro aeroporto de Lisboa. Entre eles, uma resolução que vai definir a metodologia da Avaliação Ambiental Estratégica, que será feita no prazo de um ano.

Será também aprovada uma proposta de lei para o Parlamento alterar os poderes dos municípios, para impedir que possam vetar a construção de aeroportos. O Governo pretende também autorizar a ANA Aeroportos a fazer obras no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa..