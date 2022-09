Prestação da casa pode subir mais de 200 euros a partir de novembro

Os aumentos previstos da taxa Euribor obrigam a fazer contas. Os resultados da subida assustam qualquer um que tenha um crédito à habitação, uma vez que, em alguns casos, a prestação mensal pode aumentar mais de 200 euros.

A subida da taxa Euribor tem sido praticamente constante ao longo dos últimos meses. Muitos portugueses veem-se, atualmente, numa situação financeira preocupante, num momento em que as despesas não param de aumentar.

No caso específico abordado na reportagem acima, Luís Filipe, de Aveiro, tem um empréstimo à habitação há dois anos e paga 447 euros mensais. A partir de novembro, passará a pagar, segundo o simulador da DECO Proteste, 679 euros, o que se traduz numa aumento de 232 euros por mês.

Daqui a um ano, o cenário provocar-lhe-á ainda “mais angústia”, tal como diz o próprio, uma vez que o aumento da taxa Euribor a 12 meses pode chegar aos 4%.

Se esta situação se verificar, Luís passará a pagar 798 euros, quase o dobro do que paga atualmente. Garante que o impacto financeiro que estas subidas terão no orçamento familiar irão ser sentidas, com a agravante de que acontecem “num curto espaço de tempo”.

Esta preocupação levará muitos portugueses a apertar o cinto e a tentar negociar com o banco, de modo a alcançar alternativas.