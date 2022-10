Compra de carros de luxo? TAP fala em poupança, Marcelo num "problema de bom senso"

O Presidente da República apontou, esta quarta-feira, à companhia aérea portuguesa TAP "um problema de bom-senso", na sequência de notícias sobre a compra de carros de luxos para administradores e diretores, defendendo contenção em tempos difíceis.

"Já falei em relação a várias entidades públicas no passado e em relação à distribuição de dividendos e em relação aos salários e entendo que quando se está num período de dificuldade deve fazer-se um esforço para dar o exemplo de contenção", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa

O chefe de Estado reagiu assim ao ser confrontado com notícias que dão conta de que a TAP encomendou dezenas de carros de luxo para administradores executivos e diretores de topo, uma investigação da CNN Portugal, segundo a qual estas viaturas vão substituir a atual frota automóvel da companhia aérea.

No entender do Presidente da República, é compreensível que as empresas façam despesas, mas defendeu que é preciso "ter algum bom senso" quando o país e o mundo atravessam um "período difícil".

Se para o Presidente estamos perante um “problema de bom senso”, para a Comissão Executiva da TAP esta renovação da frota automóvel para a administração e gestores trata-se de uma poupança de 630 mil euros anualmente.

“A Comissão Executiva quer esclarecer que a TAP dispõe de uma frota automóvel corporativa para a administração e diretores, em regime de ‘renting’ operacional. Com a opção que fizemos, estamos a poupar anualmente até 630 mil euros, se tivéssemos mantido os carros que temos hoje”, refere a TAP num comunicado interno, ao qual a SIC teve acesso.

A compra, sublinhe-se, acontece num momento em que a companhia aérea está a cumprir um programa de resgate, que vai custar mais de três mil milhões de euros aos portugueses.