TAP encomendou 50 BMW para administradores

A TAP encomendou dezenas de carros, avaliados entre 50 e 65 mil euros, para os administradores executivos e os diretores da companhia aérea.

No total, são 50 novos carros BMW híbridos plug-in, que vão começar a chegar no início de 2023.

À SIC, a TAP não esclareceu quanto investiu nesta aquisição e explicou apenas que a frota atual tinha, obrigatoriamente, de ser renovada em 2023.

A companhia adiantou ainda que optou por este modelo por ser mais amigo do ambiente e pelos benefícios fiscais associados às viaturas.

A compra acontece numa altura em que a TAP está a cumprir um programa de resgate, que vai custar mais de 3 mil milhões de euros aos portugueses.

Em reação, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) diz que até pode compreender os motivos económicos que levaram à decisão, mas consideram-na, ainda assim, ética e moralmente condenável.

Foi com enorme estupefação e uma boa dose de vergonha alheia que os Sindicatos, os Trabalhadores do Grupo TAP e os contribuintes portugueses foram confrontados com uma notícia que pode até ter uma rebuscada justificação económica, mas que é ética e moralmente condenável.