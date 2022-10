Preço do cabaz alimentar aumentou 15% num ano e pode vir a subir mais

O preço da carne e dos cereais aumentou mais de 20% num ano. O dos lacticínios e dos vegetais, mais de 10%. Até beber um simples café ficou mais caro.

É cada vez mais difícil encontrar um sítio em que o preço do café não tenha subido nos últimos meses. Segundo os números do Eurostat, um expresso custa mais 5 a 10 cêntimos. O café está 10,5% mais caro em Portugal. Café, açúcar, energia, ficou tudo mais caro.

No caso da eletricidade e do gás, os novos preços entraram em vigor no início deste mês. A próxima fatura pode trazer uma surpresa desagradável. Quem se habituou a aquecer a casa com recurso a pellets também vai pagar mais.

O cabaz alimentar está cada vez mais caro: o Banco de Portugal diz que encareceu 15% num ano e pode vir a subir ainda mais.

O preço dos combustíveis voltou a subir esta semana e o novo ano trará subida no preço das portagens, atualizado ao valor da inflação de outubro. Usando, para o cálculo, o valor de setembro - mais de 9% - uma viagem entre o Porto e Lisboa ou entre Lisboa e Faro pode ficar 2€ mais cara, passando a custar quase 25€.