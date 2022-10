Profissionais do setor têxtil exigem aumentos salariais para 2023

Os trabalhadores do têxtil, vestuário e calçado exigem aumentos salariais para o próximo ano. O sindicato diz que os bons números do setor nos últimos anos não têm qualquer reflexo nos salários.

Os trabalhadores do setor têxtil defendem que o salário que auferem não é proporcional às receitas geradas pelo setor.

Segundo aponta Isabel Tavares, coordenadora da FESETE, as empresas têm evoluído do ponto de vista do volume de negócios e de exportações, contudo, esse crescimento não se verifica nos salários dos trabalhadores do setor.

Para além dos aumentos salariais, que são a principal reivindicação dos profissionais, também é pedido pelo sindicato do ramo uma maior valorização das carreiras profissionais, e que as mesmas não sejam postas em causa.