A DECO apela a medidas para ajudar as famílias face ao aumento dos juros nos créditos à habitação.



A coordenadora do gabinete de Proteção Financeira, Natália Nunes, diz que a restruturação dos créditos não será suficiente para as famílias pagarem este aumento.

A associação já recebeu desde o início do ano cerca de 20 mil pedidos de ajuda de famílias que estão com dificuldades em pagar as prestações da casa.