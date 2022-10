Portugueses já cortam nas compras do supermercado

Com a inflação em máximos de 30 anos já se nota uma quebra na compra de bens essenciais. Até no pão os portugueses já estão a cortar e nos pequenos supermercados há quem peça para pagar só no início do mês.

Pagar mais, para viver com menos é o novo normal Com os preços a aumentar todos os meses.

O kuanto kusta compara preços em várias cataegorias e garante que raros são os produtos que escapam aos aumentos.

A inflação em setembro ficou acima dos 9% mas os números não se comovem e abastecer a despensa para muitos portugueses é um luxo.