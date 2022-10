Governo prevê descida da inflação e crescimento do PIB para 2023

O Governo prevê que Portugal continue a crescer em 2023, mas menos do que este ano, apontando para um crescimento do PIB de 1,3%. O ministro das Finanças está esta sexta-feira a apresentar o cenário macroeconómico aos partidos políticos. A oposição diz que o executivo está a ser demasiado otimista.

O Governo não prevê recessão para o próximo ano e antecipa o crescimento económico.

De acordo com os dados a que o jornal Público teve acesso, o executivo aponta para um crescimento do PIB de 6,5% em 2022 que cai para 1,3% no próximo ano. Para o défice, o Governo prevê 1,9% este ano e 0,9% no próximo ano.

Uma inflação que este ano fica a 7,4%, mas desacelera para os 4% em 2023. Também a dívida cai para os 11,8%.

O Orçamento do Estado é entregue na segunda-feira e deverá incluir uma revisão das regras do mínimo de existência do IRS.