Dívida pública deve descer para os 110,8% do PIB

O Governo prevê uma descida da dívida pública para os 110,8% do PIB no final do próximo ano.

O objetivo consta do cenário macroeconómico do Orçamento do Estado para 2023, que é esta sexta-feira apresentado aos partidos e é avançado pelo jornal Público.

A confirmar-se, a dívida pública vai descer para valores abaixo dos de 2011, ou seja, antes da intervenção da troika, em Portugal.

Já as previsões para o défice são de 1,9% este ano e de 0,9% no final de 2023.

Quanto à economia portuguesa, este ano deve terminar com um crescimento de 6,5%, mas no próximo ano o PIB deve baixar para os 1,3%.