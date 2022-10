Salários: parceiros sociais confiantes em acordo, Governo rejeita "contrarrelógio"

A ministra do Trabalho disse estar convicta de que os parceiros sociais estão a trabalhar para "o melhor acordo" de rendimentos e competitividade para o país, recusando estar em "contrarrelógio" para fechar o documento. A UGT, a CIP e a CTP consideraram que há condições para assinar um acordo de médio prazo sobre rendimentos, salários e competitividade com o Governo, defendendo, no entanto, que ainda há melhorias a fazer.

O Governo propôs esta quinta-feira aos parceiros sociais um referencial de valorização dos salários em 5,1% no próximo ano e em 4,8% no seguinte, segundo a proposta sobre o acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos e da competitividade.

Já o salário mínimo nacional deverá evoluir dos atuais 705 euros para 760 euros em 2023.

As empresas que aumentarem salários em linha com os referenciais acordados, terão uma diferenciação positiva ao nível do IRC.

Ministra rejeita que acordo de rendimentos esteja a ser feito em contrarrelógio

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, disse estar convicta de que os parceiros sociais estão a trabalhar para "o melhor acordo" de rendimentos e competitividade para o país, recusando estar em "contrarrelógio" para fechar o documento.

A governante falava aos jornalistas no final de uma reunião da Concertação Social onde apresentou a nova proposta sobre o acordo de médio prazo de melhoria de rendimentos, salários e competitividade.

“Tivemos mais uma reunião produtiva que resulta de um processo intenso, longo e profundo que começou em maio”.

"Não estamos a trabalhar neste acordo em contrarrelógio", reforçou Ana Mendes Godinho, acrescentando que o objetivo é "encontrar equilíbrios" entre as várias posições do Governo, centrais sindicais e confederações patronais.