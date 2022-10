Governo prevê inflação de 4% para 2023

A Iniciativa Liberal (IL) confirmou esta sexta-feira que o Governo estima uma taxa de inflação de 4% para o próximo ano no cenário macroeconómico que serve de base ao Orçamento do Estado para 2023.

"O índice de preços harmonizado no consumidor que nos indicaram previsto para o final deste ano é de 7,4% e para o próximo ano 4%", declarou a deputada da IL Carla Castro aos jornalistas, no parlamento, considerando que o Governo apresentou estimativas "de novo excessivamente otimistas para 2023".

Carla Castro falava após uma reunião de uma delegação da IL com o ministro das Finanças, Fernando Medina, e com a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, sobre o cenário macroeconómico do Governo.

As previsões de inflação para este ano e para 2023 foram hoje noticiadas pelo jornal Público, que também avança que o Governo prevê um crescimento económico de 1,3%, uma redução da dívida para 110,8% do Produto Interno Bruto (PIB) e um défice de 0,9% de défice para o próximo ano.