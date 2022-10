OE 2023: Governo quer aumentar salários em 20% até 2026

Os parceiros sociais e o Governo assinalaram este domingo um acordo para a subida dos salários até 2026. Para já, no próximo ano, os salários no setor privado devem subir 5,1% e o salário mínimo aumenta 55 euros, para os 760 euros mensais.

O Governo vai gastar 3 mil milhões de euros para tentar controlar o preço da energia e baixar a conta da luz.

O objetivo do Governo é que os salários em 2026 sejam pelo menos 20% superiores aos atuais.

O calendário acordado com os patrões implica subir os ordenados no setor privado em 5,1% este ano, 4,8% em 2024, 4,7% em 2025 e 4,6% em 2026.

Perante os aumentos do preço da energia, o Governo pretende intervir no mercado e baixar o preço do gás em 40 euros por megawatts/hora para as empresas. A poupança pode chegar a quase um terço, mas que tem um custo elevado.

Na agricultura também há apoios. O gasóleo agrícola fica a 10 cêntimos por litro mais barato e os gastos com rações, fertilizantes e adubos terão o sobro dos benefícios fiscais em IRS e IRC.

Para além disso, o Governo irá implementar um plano de abate de automóveis de passageiros obsoletos sem fim de vida. Os transportes públicos vão poder usar gasóleo profissional e será criado o "gás profissional" para os camiões que transportem mercadorias.