Preço do gás: Bruxelas pondera seguir exemplo de Portugal e Espanha

A Comissão Europeia apresentou um mecanismo temporário para limitar os preços do gás no mercado de referência da Europa.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, valorizou ainda o mecanismo ibérico que tem travado impactos maiores no preço da eletricidade. Disse que poderá mesmo ser uma opção para toda a União Europeia.

A presidente da Comissão Europeia afirmou que o mecanismo ibérico para limitar o preço de gás na produção de eletricidade tem "ajudado muito" a aperfeiçoar potenciais modelos para toda a União Europeia.

"Temos estado a analisá-lo intensivamente nas últimas semanas - e é muito útil que, devido às especificidades da Península Ibérica, tenha sido introduzido na Península Ibérica -, pelo que tivemos uma espécie de projeto de campo onde pudemos obter alguma experiência e dados agregados", referiu a líder do executivo comunitário, no dia em que a instituição propõe um novo regulamento de emergência para fazer face aos preços elevados do gás na UE e garantir a segurança do aprovisionamento este inverno.

Ursula von der Leyen destacou que "estes dados têm ajudado muito agora", já que as informações obtidas de Espanha e Portugal permitem "modelar potenciais modelos europeus".