A Comissão Europeia vai exigir ser informada por empresas e entidades sobre qualquer comprar de gás acima de um volume de 500 milhões de metros cúbicos, podendo emitir recomendações para evitar prejudicar aquisições conjuntas na União Europeia (UE).

"A Comissão deve ser informada antes da conclusão de qualquer aquisição de gás ou memorando de entendimento acima de um volume de cinco terawatt-hora - pouco mais de 500 milhões de metros cúbicos - e pode emitir uma recomendação em caso de impacto potencialmente negativo no funcionamento das aquisições conjuntas, no mercado interno, na segurança do aprovisionamento ou na solidariedade energética", indica o executivo comunitário em informação à imprensa, no dia em que propõe um novo regulamento de emergência para fazer face aos preços elevados do gás na UE e garantir a segurança do aprovisionamento este inverno.

Esta obrigação de informação aplica-se às empresas de gás natural ou empresas consumidoras de gás estabelecidas na UE ou autoridades e entidades dos Estados-membros que tencionem encetar negociações com produtores ou fornecedores, de acordo com a instituição.