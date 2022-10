Empresários adotam medidas de contenção dos custos perante aumentos no gás e eletricidade

Mário Costa é proprietário de uma pastelaria em Lisboa e todos os meses tem vindo a receber faturas da eletricidade cada vez mais caras. Neste momento já atingiram o dobro do que pagava no início do ano.

Este impacto significativo nas contas está a obrigar os empresários a adotarem medidas para conter os custos. Mário Costa explica que teve de aumentar o preço dos produtos e mudou as lâmpadas da pastelaria para leds de forma a reduzir o consumo.

No entanto, não é caso único. Na pastelaria de Tiago Costa as faturas do gás natural e da eletricidade também têm vindo a subir e o empresário teme que possam ficar ainda mais pesadas.

"Acredito que o que nos pode ajudar bastante é o Estado com as suas ajudas", diz Tiago Costa.

Os dois empresários esperam mais apoios para que não deixem cair o negócio.

O ministro da Economia admitiu, numa entrevista à RTP 3, que o preço do gás pode duplicar em 2023, numa altura em que o mundo vive uma verdadeira “caça ao gás”.

António Costa Silva garantiu que o Governo tem alternativas e defendeu que se fosse criado um polo central Atlântico, em Sines, as repercussões e disrupções de abastecimento de gás no mundo seriam minimizadas.