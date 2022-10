Os passos para receber o apoio de 125 euros

O apoio extraordinário de 125 euros começa a ser pago a partir desta quinta-feira. Destina-se a quem tem rendimento mensal bruto até 2.700 euros.

Para garantir que recebe este apoio deve confirmar se tem a informação bancária atualizada no Portal das Finanças ou na Segurança Social.

O Governo estima que perto de 5,8 milhões de pessoas vão beneficiar, a partir de quinta-feira, do apoio excecional aos rendimentos.

São 125 euros para cada cidadão com rendimento mensal médio inferior a 2.700 euros. Abrange também quem recebe apoios da Segurança Social e cidadãos inscritos no Centro de Emprego. As famílias recebem ainda 50 euros por cada filho que não trabalhe e tenha idade igual ou inferior a 24 anos.

Para garantir que recebe o dinheiro já este mês e na conta certa deve conferir se tem o IBAN atualizado. Se é trabalhador, deve aceder ao Portal das Finanças. Entra com a palavra-passe e escreve "IBAN" no motor de busca. Depois clica em "Alterar IBAN" apenas para confirmar o número que está registado. É sempre para o IBAN indicado que a transferência será feita.

Este é um ponto que convém reforçar porque na última vez que declarou o IRS poderá ter pedido o reembolso para uma conta diferente, eventualmente uma nova conta que abriu. Nesse caso não recebe o dinheiro nessa nova conta, recebe sempre no IBAN indicado neste espaço. Se o quiser atualizar, deve clicar em "Alterar", inserir o novo IBAN e por fim submeter.

Quem aufere prestações sociais, como subsídio de desemprego, rendimento social de inserção ou outros deve conferir o site da Segurança Social Direta. Entra com a senha, vai a "conta-corrente" e depois "conta bancária". Confere se o IBAN está correto. Se não estiver, basta clicar em Indicar "Nova Conta", inserir o novo IBAN e por fim clicar em "Gravar".

Se por acaso deixar passar o dia de quinta-feira sem um IBAN inserido nas Finanças ou na Segurança Social não há motivo para desespero. Pode atualizá-lo mais tarde, recebendo o valor no mês a seguir a ter feito a atualização. Tem até fevereiro de 2023.