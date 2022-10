Apoio de 125 euros: há um "fenómeno" estranho a acontecer com o IBAN

Têm surgido queixas dos contribuintes sobre o pagamento do apoio extraordinário. Há quem diga que o IBAN que tinha no Portal das Finanças foi alterado sem autorização e para um que é desconhecido. Os pagamentos começaram a ser processados e até causaram problemas nas aplicações de alguns bancos.

De manhã, houve uma corrida às aplicações dos bancos para confirmar se o dinheiro do apoio já tinha entrado nas contas. Pelo menos quatro bancos - Caixa Geral de Depósitos, Santander, Novo Banco e CTT - estiveram com as aplicações indisponíveis durante algumas horas.

Fontes ligadas ao setor bancário afirmam que se tratou de procura extraordinária que acreditam estar ligada ao apoio do Estado.

Os primeiros 500 mil pagamentos foram processados esta quinta-feira. O governo prevê ter o processo terminado até ao final do mês.

Quem não entregou IRS ou estiver a receber prestações sociais também vai receber, mas o pagamento nesses casos é feito pela segurança social.

Mas há queixas no meio deste processo, sobretudo, nos dados inseridos no portal das finanças.

Nas dezenas de e-mails que chegaram e continuam a chegar à SIC, há casos de quem já tinha confirmado o IBAN há praticamente um mês

e que agora, ao regressar ao portal, depara-se com parcelas de informação em branco e com o NIB aleatório que não lhe pertence.

Noutro caso, consultou o portal e deparou-se com um IBAN que nunca viu.

Também há casos em que há semanas os dados estavam lá e agora os campos do IBAN tenham voltado a ficar em branco.

Na resposta à SIC, a Autoridade Tributária reafirma a necessidade de colocar no portal o IBAN correto e confirmá-lo, mas não faz referência às queixas sobre o desaparecimento e substituição dos dados bancários.