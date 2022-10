Problemas com o IBAN? Estes são alguns conselhos da Autoridade Tributária

Os beneficiários das prestações de 125 e 50 euros devem consultar a funcionalidade "Apoio Extraordinário" no portal da Finanças e verificar qual o IBAN da conta que lhe está atribuído.

Têm sido reportadas dificuldades, mas para quem não recebeu a ordem de transferência será repetida.

Nem sempre o IBAN registado na área pessoal do portal das finanças é o mesmo da declaração de rendimentos. Esse tem sido um dos problemas detetados quando se está à espera de receber 125 ou 50 euros, no caso dos dependentes.

A Autoridade Tributária pede aos contribuintes para darem alguns passos: consultar o Portal das Finanças, verificar o IBAN registado no cadastro pessoal, proceder à alteração se for caso disso. Mas atenção: a alteração só será admitida se o IBAN estiver no estado de "Confirmado".

É também obrigatório que o beneficiário seja o titular da conta bancária.

As crianças nascidas entre janeiro e setembro de 2022, cujos pais tenham recebido ou estejam a receber prestação de parentalidade, vão receber o apoio de 50 euros a partir da próxima segunda-feira.