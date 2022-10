Estudantes sem contrato de arrendamento não vão receber apoio ao alojamento

Os estudantes deslocados sem contrato de arrendamento não vão poder receber o apoio ao alojamento. O Governo admite ter um problema para o qual não tem resposta por recusar-se a compactuar com a fraude fiscal.

No próximo ano, os estudantes universitários sem bolsa, de famílias com baixos rendimentos, também vão receber apoio para o alojamento.

Para os estudantes receberem este complemento devem apresentar um comprovativo de arrendamento.

A preocupação foi levantada no Parlamento por deputados do BE, PCP e PAN durante a audição da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pelas comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Educação e Ciência.