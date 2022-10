Poupanças dos portugueses estão a cair a pique

As poupanças das famílias em Portugal estão a cair a pique. Muitos portugueses estão a usar o dinheiro que amealharam na pandemia para enfrentar o aumento do custo de vida.

No período crítico da pandemia o país praticamente parou e os portugueses conseguiram juntar dinheiro. A taxa de poupança chegou a atingir máximos, mas no segundo trimestre deste ano, as reservas caíram para mínimos de 2017.

Ao aumento generalizado dos preços soma-se, em certos casos, o empréstimo da casa. As famílias aguardam que o Governo aprove medidas que possam baixar as prestações.