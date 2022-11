Limite à subida do preço das rendas estará a gerar mais casos de despejo

O limite de 2% imposto pelo Governo à subida do preço das rendas está a gerar um aumento dos despejos.

O jornal Expresso avança esta sexta-feira que há muitos senhorios que estão a preferir não renovar os contratos, para poderem exigir um aumento superior a esse limite. Isto porque a medida do Governo só abrange os contratos assinados até 2021.

Os contratos que são feitos em 2022 não são abrangidos e, por isso, só entre julho e setembro as rendas aumentaram 10% nos novos contratos.

A Associação Rés do Chão diz que, em Lisboa, haverá 800 famílias em risco de despejo até ao final do ano, por não terem condições para pagar as rendas mais altas impostas com a renovação dos contratos.

A nível nacional haverá milhares de famílias que poderão ser atingidas.

Governo limita aumento das rendas a 2%

O Governo criou um travão à subida das rendas em 2023, limitando o aumento a 2% e impedindo que estas subam em linha com a inflação.