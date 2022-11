"Cerca de 50% dos funcionários serão afetados" pelos despedimentos no Twitter

Uma semana depois de ter sido comprado por Elon Musk, o Twitter comprometeu-se a despedir metade dos trabalhadores, ao mesmo tempo que lança grandes projetos e luta contra usuários, anunciantes e associações preocupadas com a transformação da influente rede social.

"Cerca de 50% dos funcionários serão afetados" pelos despedimentos em andamento no Twitter, segundo um documento enviado aos funcionários da rede social, a que a France-Presse (AFP) teve acesso.

A empresa californiana, que tinha cerca de 7.500 funcionários no final de outubro, notificou milhares de pessoas por e-mail, explicando que o objetivo é "melhorar a saúde da empresa".

O Twitter anunciou também o encerramento temporário dos escritórios, para "garantir a segurança de cada funcionário, bem como dos sistemas e dados do Twitter".

"Acordei e descobri que não vou trabalhar mais no Twitter. De coração partido. Não posso acreditar", publicou a diretora de Reclamações para os EUA e Canadá, Michele Austin, na sua conta do Twitter.

"Os meus pensamentos, o meu respeito, a minha energia e o meu amor estão com os tweeps [nome dado aos funcionários do Twitter] em todo o mundo hoje. Juntos construímos a plataforma mais incrível do planeta", escreveu o diretor-geral do Twitter em França, Damien Viel.