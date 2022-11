Conta de Twitter de Amber Heard suspensa após compra de Elon Musk

A dúvida paira no ar. Até ao momento, Amber Heard não se pronunciou sobre o sucedido. Foi a atriz quem eliminou a conta na rede social ou foi mesmo o CEO que decidiu apagar a conta da ex-namorada.

A verdade é que sem motivo aparente a conta de Amber Heard foi suspensa e apesar dos rumores que circulam na imprensa internacional, a atriz não publica nenhum conteúdo na rede social Instagram desde a decisão do julgamento contra Johnny Depp.

Além disso, recorde-se, durante e após o julgamento Amber Heard também foi alvo, no Twitter e no Instagram, de vários insultos, mensagens de ódio e comentários negativos vindos de vários apoiantes do ex-marido.