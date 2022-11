Gás natural: ministro da Economia diz que bacia atlântica "pode ser uma das grandes soluções para a Europa"

Costa Silva anunciou que teve uma reunião com uma missão do Canadá com o objetivo de encontrar uma solução para esta instabilidade no gás natural nigeriano. “Penso que a bacia atlântica pode ser uma das grandes soluções para a Europa”, afirmou.

António Costa Silva garante que o Governo vai fazer tudo para reembolsar o Estado do dinheiro investido na EFACEC. O ministro explicou que os 50 milhões de euros injetados na empresa – que foi nacionalizada depois da saída da Isabel dos Santos – renderam mais 115 milhões em garantias.