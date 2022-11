Governo volta a garantir que reformados não vão perder poder de compra em 2023

A oposição acusa o Governo de estar a enganar os pensionistas. No segundo dia de debate do Orçamento do Estado na Especialidade, o executivo rejeitou as acusações e voltou a garantir que os reformados não vão perder poder de compra no próximo ano.

O PCP forçou a discussão da proposta de alteração que prevê que as pensões fossem atualizadas ao nível da inflação, mas acabou por ser novamente chumbada.

No futuro, a inflação pode ser superior ao previsto e o Governo já admitiu que pode vir a ter mesmo de corrigir o aumento das pensões.