Próximo ano vai ser "muito difícil", crescimento económico deverá abrandar

O Presidente da República admitiu esta terça-feira que 2023 vai ser "um ano muito difícil" ao comentar as projeções da OCDE que apontam para que o crescimento económico português abrande de 6,7% este ano para 1% em 2023.

O chefe de Estado comentava, em Leiria, o relatório com as previsões económicas mundiais divulgado esta terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

No documento, a OCDE prevê que o crescimento económico português abrande de 6,7% este ano para 1% em 2023 e 1,2% em 2024, situando-se a inflação nos 8,3% em 2022, 6,6% em 2023 e 2,4% em 2024.

"O crescimento real do PIB [Produto Interno Bruto] deverá diminuir de 6,7% em 2022 para 1% em 2023 e 1,2% em 2024, com a invasão russa da Ucrânia, as interrupções na cadeia de abastecimento, a alta dos preços da energia e o aumento das taxas de juro a penalizarem a atividade", lê-se no relatório com as previsões económicas mundiais ('Economic Outlook').