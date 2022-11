A Amazon prevê investir quase mil milhões de euros por ano em cinemas.

A informação foi avançada por um jornalista da Bloomberg, esta quarta-feira, no Twitter.

A agência Reuters tentou contactar a empresa, mas a multinacional ainda não reagiu.

Despedimentos em massa

Há uma semana, o gigante do comércio online iniciou despedimentos em massa. A empresa notificou, na passada terça-feira as autoridades regionais da Califórnia, nos EUA, que demitiria cerca de 260 funcionários em várias instalações que empregam cientistas de dados, engenheiros de 'software' e outros trabalhadores corporativos.

Estes cortes entram em vigor a partir de 17 de janeiro.

No entanto, O jornal The New York Times noticiou que a plataforma prepara-se para despedir cerca de 10.000 trabalhadores . A confirmar-se, este será o maior corte de pessoal na história da empresa.

A Amazon emprega mais de 1,5 milhões de trabalhadores em todo o mundo, principalmente trabalhadores pagos à hora.