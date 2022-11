Eletrodomésticos são os mais procurados na Black Friday

Esta sexta-feira iniciam-se a onda de promoções em todas as lojas. A chamada “black friday” continua a atrair muitos clientes, que aproveitam a manhã para antecipar as compras de Natal. Os eletrodomésticos são os produtos mais procurados. No Porto não se fazem grandes filas, pois a procura pelas promoções este ano é mais moderada.