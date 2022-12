ASAE instaura 48 processos de contraordenação relacionados com a Black Friday

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou esta quarta-feira que instaurou 48 processos de contraordenação, no âmbito de uma ação de fiscalização a vendas com redução de preço 'Black Friday', que abrangeu 550 operadores económicos.

"Foram fiscalizados 550 operadores económicos, tendo sido instaurados 48 processos de contraordenação, destacando-se como principais infrações o desrespeito das regras do anúncio de venda com redução de preços, o incumprimento das regras legais sobre promoções, o incumprimento do dever de prestar informação sobre o preço da chamada telefónica para a rede fixa nacional e para a rede móvel nacional", entre outras, informou a ASAE, em comunicado.