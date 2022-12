Subida das taxas de juro: Governo garante estar a acompanhar situação e a avaliar medidas

O Banco Central Europeu (BCE) voltou, esta quinta-feira, a subir as taxas de juro, desta vez em 50 pontos base. O Governo português reagiu a este aumento garantindo que está a acompanhar a situação e a avaliar medidas.

“A nossa disponibilidade para ir, a par e passo, avaliando as medidas que tomamos é permanente (...). Esse trabalho em concreto em matéria de juros dos empréstimos à habitação está a ser feito em colaboração com o Banco de Portugal e com os bancos que dispõem de uma informação muito mais detalhada sobre que prestações pagam os portugueses e qual é o efeito que a inflação e que o aumento das taxas de juro vão tendo nessas prestações”, afirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.