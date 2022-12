Desempregados, idosos e famílias numerosas de Bragança recorrem à ajuda social

A crise está a levar cada vez mais pessoas a pedir ajuda às instituições sociais. Em Bragança, por exemplo, verifica-se um aumento superior a 30%.



Além de alimentos e roupas de cama, há quem peça apoio para pagar a renda de casa e comprar medicamentos, sobretudo idosos.

Esta conjuntura de crise que vem da pandemia e se acentuou com os efeitos da guerra no aumento do custo de vida está arrastar cada vez mais pessoas para uma situação de pobreza ou dificuldade económica.

Bragança não foge à regra com um aumento expressivo de pedidos de ajuda às instituições sociais e juntas de freguesia:

E com a chegada do inverno a Trás-os-Montes há também famílias sem capacidade para pagar as contas da energia e por isso não conseguem aquecer as casas:

A conta da farmácia é outra preocupação para muitas pessoas, sobretudo idosos com baixas pensões:

As instituições sociais tentam acudir a todas as situações, mas também elas enfrentam dificuldades. Os pedidos de ajuda chegam também às juntas de freguesia.

Já a contar com o agravamento dos efeitos da crise no próximo ano, a Câmara de Bragança prevê gastar 38 milhões de euros na área social o que corresponde a mais de 70% do orçamento do município.