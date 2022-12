Quanto vai gastar na ceia de Natal? E no combustível para visitar a família? Prepare a carteira

Com a inflação perto dos 10%, a ceia de Natal vai ser mais cara este ano. O cabaz de produtos que as famílias portuguesas tipicamente compram nesta época está quase nove euros mais caro do que há um ano.

No cesto de compras de Natal analisado pela DECO (associação portuguesa de defesa do consumidor), há um produto que, em menos de um ano, duplicou de preço. O arroz Carolino passou de um valor médio de 1,14 euros para mais de dois euros na semana passada, o que representa um aumento de 78%.

O preço da batata subiu 34%, o da couve 43%, o dos ovos 40%, o do bacalhau 19% e do azeite 30%. Quem opta por comer carne na consoada também vai gastar mais. A perna de peru está, em média, 24% mais cara.

O mesmo vai acontecer com os doces de Natal: o óleo alimentar está 26% mais caro e produtos como açúcar branco, leito meio gordo e farinha foram dos que ficaram mais caros.

A 5 de janeiro, dia em que a DECO começou a registar os preços dos produtos, um cabaz com 16 elementos típicos da época natalícia custava 38 euros. Hoje, custa quase 47 euros, mais nove euros do que no início do ano.

Relativamente às deslocações para visitar a família, quem tem carro a gasóleo vai pagar, em média, mais dez cêntimos por litro do que há um ano. Em sentido inverso, quem tem viatura a gasolina até vai poupar, já que o preço por litro está agora oito cêntimos abaixo do registado em 2021.