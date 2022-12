Apesar de lamentar a saída de um ministro que “sempre foi uma porta aberta ao diálogo”, o presidente do SNPVAC considera que Pedro Nuno Santos fez bem em assumir responsabilidades no caso que envolve a indemnização paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis.

“Sempre ouviu as nossas reivindicações, sempre foi uma porta aberta ao diálogo. Lamento que toda esta situação o tenha envolvido a ele [Pedro Nuno Santos], mas a verdade é que havia que acarretar responsabilidades numa investigação séria, penso que ele de uma forma séria demonstrou algo que muitas vezes não se faz em Portugal que é assumir responsabilidades”, sublinhou Ricardo Perranoias.

A saída do ministro das Infraestruturas não resistiu à mais recente polémica a envolver a TAP. No comunicado, divulgado ao final da noite desta quarta-feira, Pedro Nuno Santos refere que “face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno” do caso da TAP decidiu “assumir a responsabilidade política e apresentar a sua demissão”.

A demissão ocorreu cerca de 24 horas após o ministro das Finanças, Fernando Medina, ter demitido a secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de Alexandra Reis ter tomado posse e após quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros paga pela TAP, tutelada por Pedro Nuno Santos.

A indemnização a Alexandra Reis foi criticada por toda a oposição e questionada até pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao dizer que "há quem pense" que seria "bonito" Alexandra Reis prescindir da verba.

Alexandra Reis recebeu uma indemnização de meio milhão de euros por sair antecipadamente, em fevereiro, do cargo de administradora executiva da transportadora aérea, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos e em junho, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV). Este mês foi escolhida para secretária de Estado do Tesouro.