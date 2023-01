Despesa anual de uma família deverá aumentar mais de 2.700 euros em 10 anos

Os preços continuam a aumentar e os salários não acompanham a inflação. Para um português, ir às compras é um exercício que requer uma grande ginástica financeira.

Os consumidores estão a perder o poder de compra, porque os salários não acompanham a inflação.

O Jornal de Notícias fez as contas e diz que a despesa anual de uma família com dois adultos e um filho deverá aumentar mais de 2.700 euros no período de 10 anos ao comparem os mesmos produtos e serviços.

Para 2023 estão previsto aumentos do pão, leite, telecomunicações, gás, eletricidade, transportes, portagens, álcool e tabaco.