TAP disponível para reduzir cortes salariais para 20%

A TAP está disponível para reduzir os cortes salariais para 20% e subir a isenção aos cortes até aos 1.520 euros de remuneração mensal.

Segundo o jornal ECO, administração da companhia aérea nacional já terá confirmado estes valores aos sindicatos.

Para este ano estavam previstos cortes entre 25 e 35% para os pilotos e tripulantes de cabine e entre 20 e 25% para o pessoal de terra e técnicos de manutenção de aeronaves.

Esta redução nos cortes salariais resulta da recuperação do tráfego aéreo dos últimos meses e dos resultados positivos da TAP do final do ano passado. A companhia aérea deve fechar o ano de 2022 com lucros – o que já não acontecia desde 2017.