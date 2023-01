Ter casa própria? É cada vez mais uma miragem para muitos portugueses

O preço da habitação em Portugal subiu duas vezes mais do que a média dos 27 países da Zona Euro. Só no último trimestre, os preços valorizaram 13%, quase o dobro do aumento verificado nos 10 países mais caros na União Europeia.

O sonho de ter casa própria parece cada vez mais uma miragem para muitos portugueses e pode mesmo tornar-se um pesadelo devido à subida das taxas de juro.

Desde 2010, o valor da compra subiu em flecha, sobretudo nas regiões de Lisboa e Porto, onde a habitação está 80% mais cara e as rendas 25% mais altas.

Um exemplo prático

Por exemplo, um apartamento com três quartos e vista mar em Oeiras custava cerca de 400 mil euros há seis anos. Agora pode rondar os 800 mil euros.

De acordo com os dados do Eurostat, gabinete de estatística europeu, Portugal está entre os 10 países da Zona Euro onde os valores de aquisição de casa própria são mais elevados, tal como as rendas.

Só em três países as casas ficaram mais baratas desde 2010: Grécia, Itália e Chipre.