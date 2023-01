Economia

Taxas Euribor sobem a três e 12 meses

As taxas Euribor começaram a subir mais significativamente desde em fevereiro, depois de o Banco Central Europeu admitir que poderia subir as taxas de juro devido ao aumento da inflação na zona eur, com a tendência a ser reforçada com o início da guerra na Ucrânia.