Quem recebe 800 euros brutos ganha menos que o salário mínimo? Medina admite corrigir tabela do IRS

O Ministro das Finanças admite corrigir as tabelas de retenção na fonte para que os contribuintes não sejam prejudicados. Em causa estão os salários brutos de 800 euros que, após aplicados os descontos, correspondem a um salário líquido inferior ao rendimento líquido para um trabalhador que receba o salário mínimo nacional. Fernando Medina avança que vai reunir-se esta quarta-feira com os sindicatos da administração pública para debater irregularidades.

“Esta questão, que foi agora identificada, é uma questão pontual e concreta. Eu vou reunir amanhã [quarta-feira] com os sindicatos e se corresponder exatamente à avaliação que estamos a fazer – queremos fazer esse diálogo e perceber se há mais alguma questão ou não –, nós faremos já a correção da tabela de retenção na fonte do primeiro semestre”, afirma o ministro das Finanças à margem da reunião do Eurogrupo.