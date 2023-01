O que era “muito provável” à entrada para a Assembleia-Geral confirmou-se no final. Os tripulantes de cabine da TAP decidiram manter a greve de sete dias prevista para o final deste mês, entre os dias 25 e 31 de janeiro.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) reuniu hoje em Assembleia Geral de emergência com um ponto único na ordem de trabalhos: a "apresentação, discussão e votação da proposta apresentada pela TAP", no âmbito das negociações de um novo acordo de empresa, que tem causado atritos entre a companhia e o sindicato.

Essa proposta foi, no entanto, “chumbada por larga maioria”. A SIC Notícias apurou que dos mais de 900 tripulantes (entre presenças e procurações), houve 857 votos contra a proposta da TAP, 29 a favor e nove abstenções.

A SIC Notícias sabe também que toda a direção do SNPVAC votou contra.

Recorde-se que, nos dias 8 e 9 de dezembro, o SNPVAC realizou uma greve de tripulantes que levou a companhia aérea a cancelar previamente 360 voos e que provocou um impacto estimado total de oito milhões de euros.

Cerca de um mês depois, o SNVPAC entregou um pré-aviso de greve por sete dias, entre 25 e 31 de janeiro, de acordo com uma nota enviada aos associados. À data deste anúncio, a TAP disse lamentar mas respeitar a decisão, assegurando tudo fazer para um acordo.