Preço das botijas de gás mantém-se acima do indicado pela Entidade Reguladora

O preço do gás de garrafa continua acima do valor indicado pela Entidade Reguladora, já que uma botija custa atualmente mais três euros do que seria suposto.

A matéria-prima mais barata e o valor do euro até podiam ajudar o preço do gás engarrafado a baixar, mas mesmo assim mantém-se bastante acima do valor indicado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

A entidade considera que as botijas mais usuais deveriam custar pouco mais de 28 euros, e não 31 como se verifica.

O preço das botijas de 11 quilogramas de gás propano e de 13 quilogramas de gás butano estavam limitadas abaixo dos 28 euros, em outubro.

Em janeiro, esses valores situam-se nos 31 euros para o gás propano e para o butano chegam mesmo a ultrapassar essa barreira.

Preços chegaram a ultrapassar em 6% os valores recomendados

Em dezembro os preços praticados ultrapassaram entre 5,3 e os 6% o valor que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos considera adequado.

Entre o mês passado e janeiro os preços pouco mudaram, mas a expectativa é que possam cair ligeiramente nos próximos tempos.